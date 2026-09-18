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Дания. Суперлига
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Силькеборг
Андреас Поульсен
Статистика
€ 850 тыс
Андреас Поульсен - статистика
Силькеборг
13 октября 1999 (26)
#2 | Защитник
188 см
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 4
18.09.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Силькеборг
1 : 1
13.09.2026
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
71' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Силькеборг
1 : 1
30.08.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Силькеборг
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 4
18.09.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Силькеборг
1 : 1
13.09.2026
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
71' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Силькеборг
1 : 1
30.08.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Брондбю
3 : 1
24.08.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Нордшелланд
1 : 0
16.08.2026
Силькеборг
1' - 90'
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