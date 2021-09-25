Деннис Ястржембски - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Деннис
|Фамилия
|Ястржембски
|Команда
|Шленск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Деннис
|Фамилия
|Ястржембски
|Команда
|Шленск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Герта
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.01.2022
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:0
|Герта (Берлин)
|09.01.2022
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|1:3
|Кельн (Кельн)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|3:2
|Боруссия (Дортмунд)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|2:0
|Арминия (Билефельд)
|27.11.2021
|73' -90'
|Герта (Берлин)
|1:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|20.11.2021
|71' -90'
|Унион (Берлин)
|2:0
|Герта (Берлин)
|07.11.2021
|88' -90'
|Герта (Берлин)
|1:1
|Байер (Леверкузен)
|16.10.2021
|73' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:2
|Герта (Берлин)
|02.10.2021
|58' -90'
|Герта (Берлин)
|1:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|25.09.2021
|46' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|6:0
|Герта (Берлин)
|17.09.2021
|46' -90'
|Герта (Берлин)
|2:1
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|12.09.2021
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:3
|Герта (Берлин)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|5:0
|Герта (Берлин)