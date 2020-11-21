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    Стивен Скрыбски - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Стивен
    Фамилия Скрыбски
    Команда Хольштайн
    Состав Основной
    Родной город Берлин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шальке-04 12 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 89' -90' Кельн (Кельн) 1:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    15.05.2021 77' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 4:3 Айнтрахт (Франкфурт)
    12.05.2021 77' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:2 Герта (Берлин)
    08.05.2021 73' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 4:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    02.01.2021 58' -68' Герта (Берлин) 3:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    19.12.2020 70' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:1 Арминия (Билефельд)
    13.12.2020 82' -90' Аугсбург (Аугсбург) 2:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    90'
    06.12.2020 1' -83' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:3 Байер (Леверкузен)
    72'
    28.11.2020 1' -81' Боруссия (Менхенгладбах) 4:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    21.11.2020 46' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    07.11.2020 71' -90' Майнц (Майнц) 2:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    30.10.2020 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:1 Штутгарт (Штутгарт)
    24.10.2020 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 3:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    18.10.2020 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:1 Унион (Берлин)
    71'
    03.10.2020 Был в запасе РБ Лейпциг (Лейпциг) 4:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    26.09.2020 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:3 Вердер (Бремен)
    18.09.2020 79' -90' Бавария (Мюнхен) 8:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
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