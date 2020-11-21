Стивен Скрыбски - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Скрыбски
|Команда
|Хольштайн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 1,30
млн
|Имя
|Стивен
|Фамилия
|Скрыбски
|Команда
|Хольштайн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|89' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|15.05.2021
|77' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:3
|Айнтрахт (Франкфурт)
|12.05.2021
|77' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:2
|Герта (Берлин)
|08.05.2021
|73' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|4:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|02.01.2021
|58' -68'
|Герта (Берлин)
|3:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|19.12.2020
|70' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:1
|Арминия (Билефельд)
|13.12.2020
|82' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|2:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|90'
|06.12.2020
|1' -83'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:3
|Байер (Леверкузен)
|72'
|28.11.2020
|1' -81'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|21.11.2020
|46' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|07.11.2020
|71' -90'
|Майнц (Майнц)
|2:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|30.10.2020
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|3:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|18.10.2020
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:1
|Унион (Берлин)
|71'
|03.10.2020
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:3
|Вердер (Бремен)
|18.09.2020
|79' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|8:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)