Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Робин Бормут - статистика

Саарбрюккен
19 сентября 1995 (31)
#32 | Защитник
190 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карлсруэ
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Карлсруэ
3 : 0
18.05.2025
Падерборн
66' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Ян Регенсбург
2 : 2
11.05.2025
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Карлсруэ
2 : 2
04.05.2025
Кайзерслаутерн
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Гамбург
1 : 2
27.04.2025
Карлсруэ
89' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Карлсруэ
1 : 0
20.04.2025
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Пройссен
1 : 1
13.04.2025
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Карлсруэ
1 : 0
04.04.2025
Ганновер-96
1' - 90'
83'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Герта
3 : 1
29.03.2025
Карлсруэ
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Карлсруэ
0 : 0
16.03.2025
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Дармштадт
3 : 0
07.03.2025
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Карлсруэ
1 : 0
01.03.2025
Кельн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Карлсруэ
3 : 1
22.02.2025
Магдебург
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
2 : 1
16.02.2025
Карлсруэ
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Карлсруэ
0 : 2
09.02.2025
Айнтрахт
1' - 82'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Эльверсберг
2 : 2
31.01.2025
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Карлсруэ
2 : 3
25.01.2025
Фортуна
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Нюрнберг
2 : 1
19.01.2025
Карлсруэ
90' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
1
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
2
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
1
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
4
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
3
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+