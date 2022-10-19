Хендрик Вайдандт - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Хендрик
|Фамилия
|Вайдандт
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Хендрик
|Фамилия
|Вайдандт
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -75'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:2
|Боруссия (Дортмунд)