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Кристал Пэлас
Дуайт Макнил
Статистика
€ 18 млн
Дуайт Макнил - статистика
Кристал Пэлас
22 ноября 1999 (26), Рочдейл
#11 | Нападающий
183 см
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Лидс
0 : 0
20.09.2026
Кристал Пэлас
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Кристал Пэлас
4 : 0
17.09.2026
Лех
62' - 90'
89'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
12.09.2026
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Кристал Пэлас
3 : 0
08.09.2026
Мидлсбро
73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Кристал Пэлас
1 : 4
28.08.2026
Манчестер Сити
68' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Премьер-лига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
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Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Команда
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Кристал Пэлас
1
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Кристал Пэлас
3 : 0
08.09.2026
Мидлсбро
73' - 90'
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