Дуайт Макнил - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Дуайт
|Фамилия
|Макнил
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рочдейл
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Дуайт
|Фамилия
|Макнил
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рочдейл
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Ноттингем Форест
|2:2
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|52'
|01.03.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Эвертон
|0:2
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Эвертон
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|44'
|13.02.2023
|1' - 77'
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Эвертон
|1:0
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|60'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|51' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|23.08.2022
|1' -90'
|Флитвуд (Флитвуд)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)