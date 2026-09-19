Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Швейцария. Суперлига 2026/2027 Лига конференций 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Швейцария. Суперлига 2025/2026 Лига наций 2024/2025 Польша. Экстракласа 2024/2025 Греция. Суперлига 2023/2024 Лига наций 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Дания. Суперлига 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019