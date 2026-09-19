Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Швейцария. Суперлига
Команды
Серветт
Самуэль Мраз
Статистика
€ 1 млн
Самуэль Мраз - статистика
Серветт
13 мая 1997 (29)
#90 | Нападающий
183 см
Словакия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
84' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Серветт
0 : 2
06.09.2026
Санкт-Галлен
79' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Лугано
1 : 0
03.09.2026
Серветт
1' - 60'
20'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Серветт
1 : 1
29.08.2026
Люцерн
1' - 90'
65'
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Швейцария. Суперлига 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Швейцария. Суперлига 2025/2026
Лига наций 2024/2025
Польша. Экстракласа 2024/2025
Греция. Суперлига 2023/2024
Лига наций 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Дания. Суперлига 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Словакия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Словакия
2 : 0
31.03.2026
Румыния
58' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
1
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
Фото
Только у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
2
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
1
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
4
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
3
Видео
Сафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+