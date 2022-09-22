Самуэль Мраз - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Мраз
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Мраз
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словакия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|87' -90'
|Словакия
|1:1
|Белоруссия
|22.09.2022
|83' -90'
|Словакия
|1:2
|Азербайджан