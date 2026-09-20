Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Англия. Премьер-лига 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Суперкубок Франции 2025 Франция. Кубок 2025/2026 Франция. Лига 1 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Франция. Лига 1 2024/2025 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Англия. Премьер-лига 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019