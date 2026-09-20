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Серия А 2026/2027
Команды
Дженоа
Хамед Траоре
Статистика
€ 15 млн
Хамед Траоре - статистика
Дженоа
16 февраля 2000 (26), Абиджан
#25 | Полузащитник
184 см
Кот-д'Ивуар
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 1
20.09.2026
Дженоа
85' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 1
12.09.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Англия. Премьер-лига 2025/2026
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Франция. Кубок 2025/2026
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Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 1
20.09.2026
Дженоа
85' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 1
12.09.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
Был в запасе
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