Хамед Траоре - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Хамед
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Хамед
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -76'
|Борнмут (Борнмут)
|1:4
|Манчестер Сити (Манчестер)
|18.02.2023
|1' -81'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:1
|Борнмут (Борнмут)
|11.02.2023
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|1:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|04.02.2023
|1' -61'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)