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    Хамед Траоре - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Хамед
    Фамилия Траоре
    Команда Сассуоло
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 февраля 2000 (23 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 22,00
    млн
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