Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Болонья
Йенс Одгор
Статистика
€ 12 млн
Йенс Одгор - статистика
Болонья
31 марта 1999 (27)
#21 | Нападающий
188 см
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 1
19.09.2026
Торино
58' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
58' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 2
06.09.2026
Сассуоло
1' - 46'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 0
31.08.2026
Болонья
1' - 60'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Суперкубок Италии 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Италия. Серия А 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Голландия. Эредивизие 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 1
19.09.2026
Торино
58' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
58' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 2
06.09.2026
Сассуоло
1' - 46'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 0
31.08.2026
Болонья
1' - 60'
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 1
24.08.2026
Лацио
1' - 90'
83'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
1
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
Фото
Только у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
2
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
1
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
4
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
3
Видео
Сафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+