Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Суперкубок Италии 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Нидерланды. Эредивизие 2023/2024 Голландия. Эредивизие 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Голландия. Эредивизие 2021/2022 Голландия. Эредивизие 2019/2020