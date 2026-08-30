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Италия. Серия B
Команды
Мантова
Мануэль Гаспарини
Статистика
€ 200 тыс
Мануэль Гаспарини - статистика
Мантова
19 мая 2002 (24)
#12 | Вратарь
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 2 тур
Мантова
3 : 1
30.08.2026
Эмполи
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
5 : 1
23.05.2021
Удинезе
88' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0 : 1
16.05.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
5 : 1
11.05.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1 : 1
08.05.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1 : 2
02.05.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
2 : 4
25.04.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
0 : 1
21.04.2021
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
1 : 2
17.04.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0 : 1
10.04.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3 : 2
03.04.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0 : 1
21.03.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1 : 1
13.03.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2 : 0
06.03.2021
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1 : 1
03.03.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1 : 0
28.02.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2 : 2
21.02.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3 : 0
14.02.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 0
07.02.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0 : 1
31.01.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
0 : 0
23.01.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1 : 1
20.01.2021
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2 : 1
16.01.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1 : 2
10.01.2021
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2 : 2
06.01.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
4 : 1
03.01.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2 : 3
12.12.2020
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
1 : 3
29.11.2020
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1 : 0
22.11.2020
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
06.11.2020
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1 : 2
01.11.2020
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
3 : 2
25.10.2020
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
3 : 2
18.10.2020
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
0 : 1
03.10.2020
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0 : 2
30.09.2020
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
1 : 0
27.09.2020
Удинезе
Был в запасе
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