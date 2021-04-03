Мануэль Гаспарини - статистика
#40 | Вратарь
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Гаспарини
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 мая 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Гаспарини
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 мая 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|88' -90'
|Интер (Милан)
|5:1
|Удинезе (Удине)
|16.05.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|11.05.2021
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|5:1
|Удинезе (Удине)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|25.04.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:4
|Удинезе (Удине)
|21.04.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|17.04.2021
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|10.04.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Торино (Турин)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:2
|Удинезе (Удине)
|21.03.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Лацио (Рим)
|13.03.2021
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|03.03.2021
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|28.02.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|21.02.2021
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|14.02.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Удинезе (Удине)
|07.02.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Верона (Верона)
|31.01.2021
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|23.01.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Интер (Милан)
|20.01.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|16.01.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|10.01.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|06.01.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:1
|Удинезе (Удине)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:3
|Удинезе (Удине)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|22.11.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|06.11.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Милан (Милан)
|25.10.2020
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:2
|Удинезе (Удине)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:2
|Парма (Парма)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Рома (Рим)
|30.09.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:2
|Специя (Ла Специя)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:0
|Удинезе (Удине)