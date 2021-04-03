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    Мануэль Гаспарини - статистика

    #40 | Вратарь
    Имя Мануэль
    Фамилия Гаспарини
    Команда Удинезе
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 мая 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 88' -90' Интер (Милан) 5:1 Удинезе (Удине)
    16.05.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Сампдория (Генуя)
    11.05.2021 Был в запасе Наполи (Неаполь) 5:1 Удинезе (Удине)
    08.05.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Болонья (Болонья)
    02.05.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Ювентус (Турин)
    25.04.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:4 Удинезе (Удине)
    21.04.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    17.04.2021 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 1:2 Удинезе (Удине)
    10.04.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Торино (Турин)
    03.04.2021 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:2 Удинезе (Удине)
    21.03.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Лацио (Рим)
    13.03.2021 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Удинезе (Удине)
    06.03.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Сассуоло (Сассуоло)
    03.03.2021 Был в запасе Милан (Милан) 1:1 Удинезе (Удине)
    28.02.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    21.02.2021 Был в запасе Парма (Парма) 2:2 Удинезе (Удине)
    14.02.2021 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Удинезе (Удине)
    07.02.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Верона (Верона)
    31.01.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:1 Удинезе (Удине)
    23.01.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Интер (Милан)
    20.01.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    16.01.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Удинезе (Удине)
    10.01.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Наполи (Неаполь)
    06.01.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Удинезе (Удине)
    03.01.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:1 Удинезе (Удине)
    12.12.2020 Был в запасе Торино (Турин) 2:3 Удинезе (Удине)
    29.11.2020 Был в запасе Лацио (Рим) 1:3 Удинезе (Удине)
    22.11.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Дженоа (Генуя)
    06.11.2020 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Удинезе (Удине)
    01.11.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Милан (Милан)
    25.10.2020 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:2 Удинезе (Удине)
    18.10.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:2 Парма (Парма)
    03.10.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Рома (Рим)
    30.09.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:2 Специя (Ла Специя)
    27.09.2020 Был в запасе Верона (Верона) 1:0 Удинезе (Удине)
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