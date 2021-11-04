Даниэль Фузато - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Фузато
|Команда
|Ибица
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Фузато
|Команда
|Ибица
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Фейеноорд (Роттердам)
|05.05.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Лестер (Лестер)
|28.04.2022
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|1:1
|Рома (Рим)
|14.04.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:0
|Буде-Глимт (Буде)
|07.04.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|2:1
|Рома (Рим)
|17.03.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Витесс (Арнем)
|10.03.2022
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|0:1
|Рома (Рим)
|09.12.2021
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|2:3
|Рома (Рим)
|25.11.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:0
|Заря (Луганск)
|04.11.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:2
|Буде-Глимт (Буде)
|21.10.2021
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|6:1
|Рома (Рим)
|30.09.2021
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|0:3
|Рома (Рим)
|16.09.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|5:1
|ЦСКА (София)
|26.08.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|19.08.2021
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:2
|Рома (Рим)