Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 900 тыс

Даниэль Фузато - статистика

Васко да Гама
4 июля 1997 (29)
#13 | Вратарь
190 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Васко да Гама
5 : 0
20.09.2026
Коритиба
Был в запасе
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Васко да Гама
2 : 0
16.09.2026
Санта-Фе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
1 : 2
12.09.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Санта-Фе
0 : 0
09.09.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.09.2026
Васко да Гама
Был в запасе
21'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
3 : 1
30.08.2026
Крузейро
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Васко да Гама
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Минейро
5 : 0
07.12.2025
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Васко да Гама
0 : 2
03.12.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
5 : 1
29.11.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Баия
1 : 0
23.11.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гремио
2 : 0
20.11.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 3
09.11.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Ботафого
3 : 0
06.11.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Васко да Гама
0 : 2
03.11.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Брагантино
0 : 3
27.10.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Васко да Гама
2 : 0
21.10.2025
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Форталеза
0 : 2
16.10.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Васко да Гама
4 : 3
05.10.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Палмейрас
3 : 0
02.10.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
2 : 0
28.09.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Васко да Гама
3 : 1
25.09.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Фламенго
1 : 1
21.09.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
2 : 2
15.09.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Спорт Ресифи
2 : 3
01.09.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Васко да Гама
2 : 3
24.08.2025
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Жувентуде
2 : 0
21.08.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос
0 : 6
17.08.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Васко да Гама
1 : 1
10.08.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Мирассол
3 : 2
03.08.2025
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Интернасьонал
1 : 1
28.07.2025
Васко да Гама
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Васко да Гама
1 : 1
19.07.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Васко да Гама
0 : 2
13.07.2025
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу
1 : 3
13.06.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Васко да Гама
0 : 2
01.06.2025
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Флуминенсе
2 : 1
25.05.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Васко да Гама
3 : 0
18.05.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
2 : 1
11.05.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Васко да Гама
0 : 1
04.05.2025
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
1 : 0
28.04.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Васко да Гама
0 : 0
20.04.2025
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сеара
2 : 1
16.04.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
3 : 1
13.04.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Коринтианс
3 : 0
06.04.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
31.03.2025
Сантос
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
1
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
2
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
1
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
3
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
3
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+