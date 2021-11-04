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    Даниэль Фузато - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Даниэль
    Фамилия Фузато
    Команда Ибица
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 4 июля 1997 (25 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2022 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Фейеноорд (Роттердам)
    05.05.2022 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Лестер (Лестер)
    28.04.2022 Был в запасе Лестер (Лестер) 1:1 Рома (Рим)
    14.04.2022 Был в запасе Рома (Рим) 4:0 Буде-Глимт (Буде)
    07.04.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 2:1 Рома (Рим)
    17.03.2022 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Витесс (Арнем)
    10.03.2022 Был в запасе Витесс (Арнем) 0:1 Рома (Рим)
    09.12.2021 1' -90' ЦСКА (София) 2:3 Рома (Рим)
    25.11.2021 Был в запасе Рома (Рим) 4:0 Заря (Луганск)
    04.11.2021 Был в запасе Рома (Рим) 2:2 Буде-Глимт (Буде)
    21.10.2021 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 6:1 Рома (Рим)
    30.09.2021 Был в запасе Заря (Луганск) 0:3 Рома (Рим)
    16.09.2021 Был в запасе Рома (Рим) 5:1 ЦСКА (София)
    26.08.2021 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Трабзонспор (Трабзон)
    19.08.2021 Был в запасе Трабзонспор (Трабзон) 1:2 Рома (Рим)
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