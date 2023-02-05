Давиде Марфелла - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Марфелла
|Команда
|Наполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неаполь
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Марфелла
|Команда
|Наполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неаполь
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|Был в запасе
|Наполи
|0:1
|Лацио
|Италия. Серия А, 25 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Эмполи
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 24 тур
|17.02.2023
|Был в запасе
|Сассуоло
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Наполи
|3:0
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Специя
|0:3
|Наполи
|Италия. Серия А, 21 тур