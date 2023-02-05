Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Давиде Марфелла - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Давиде
    Фамилия Марфелла
    Команда Наполи
    Состав Основной
    Родной город Неаполь
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 15 сентября 1999 (23 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 Был в запасе Наполи 0:1 Лацио Италия. Серия А, 25 тур
    25.02.2023 Был в запасе Эмполи 0:2 Наполи Италия. Серия А, 24 тур
    17.02.2023 Был в запасе Сассуоло 0:2 Наполи Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Наполи 3:0 Кремонезе Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 Был в запасе Специя 0:3 Наполи Италия. Серия А, 21 тур
    • Читайте нас: 
    11