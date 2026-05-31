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Хайме Мата - статистика

Расинг
24 октября 1988 (37), Мадрид
#17 | Нападающий
186 см
Испания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг
8
1
0
1
0
Лас-Пальмас
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг
4 : 1
31.05.2026
Кадис
53' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Малага
1 : 1
24.05.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг
4 : 1
16.05.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Леганес
1 : 2
10.05.2026
Расинг
90' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
90' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Сеута
0 : 0
26.04.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 3
17.04.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Расинг
5 : 1
12.04.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
ФК Андорра
6 : 2
05.04.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Расинг
3 : 1
01.04.2026
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Сарагоса
2 : 0
29.03.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Расинг
0 : 4
21.03.2026
Альбасете
60' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Леонеса
1 : 2
14.03.2026
Расинг
89' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Расинг
4 : 3
08.03.2026
Кордоба
82' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Кастельон
1 : 3
28.02.2026
Расинг
90' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Расинг
1 : 0
22.02.2026
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Эйбар
2 : 1
15.02.2026
Расинг
90' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Сеута
1 : 1
14.12.2025
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 17 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
08.12.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 16 тур
Кастельон
1 : 0
30.11.2025
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
21.11.2025
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2025
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
3 : 1
09.11.2025
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Спортинг
0 : 0
02.11.2025
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Уэска
1 : 1
24.10.2025
Лас-Пальмас
71' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
3 : 1
19.10.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Гранада
0 : 0
10.10.2025
Лас-Пальмас
77' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
05.10.2025
Кадис
85' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
27.09.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
0 : 1
20.09.2025
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Бургос
0 : 0
07.09.2025
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
31.08.2025
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Кордоба
1 : 3
25.08.2025
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
17.08.2025
ФК Андорра
Был в запасе
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