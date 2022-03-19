Мигель де ла Фуэнте - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|де ла Фуэнте
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|182
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|де ла Фуэнте
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алавес
|21
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|15.05.2022
|1' -57'
|Леванте (Валенсия)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|54'
|11.05.2022
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|7'
|07.05.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|4:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|19.04.2022
|60' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|2:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|16.04.2022
|86' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|02.04.2022
|86' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|4:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|19.03.2022
|88' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:3
|Гранада (Гранада)
|90'
|13.03.2022
|83' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|04.03.2022
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|05.02.2022
|1' -73'
|Эльче (Эльче)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|23.01.2022
|71' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|18.01.2022
|75' -90'
|Бетис (Севилья)
|4:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|09.01.2022
|1' -85'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|02.01.2022
|1' -72'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|21.12.2021
|84' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|5:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.12.2021
|1' -61'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|03.12.2021
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|2:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:2
|Сельта (Виго)
|20.11.2021
|86' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|26.10.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|23.10.2021
|77' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|90'
|18.10.2021
|1' -69'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|01.10.2021
|1' -61'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|25.09.2021
|1' -61'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|22.09.2021
|86' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.09.2021
|77' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:2
|Осасуна (Памплона)
|27.08.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Алавес (Витория-Гастейс)