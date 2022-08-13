Ануар - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Ануар
|Фамилия
|Тухами
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сеута
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1995 (28 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Ануар
|Фамилия
|Тухами
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сеута
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1995 (28 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.09.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|09.09.2022
|1' -46'
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|9'
|05.09.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|28.08.2022
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|19.08.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|80'
|13.08.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:3
|Вильярреал (Вильярреал)