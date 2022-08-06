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    Антуан Бернед - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Антуан
    Фамилия Бернед
    Команда Лозанна-Спорт
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 мая 1999 (23 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зальцбург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2022 75' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    06.08.2022 64' -90' Хартберг (Хартберг) 0:2 Зальцбург (Зальцбург)
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