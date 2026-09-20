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Италия. Серия B
Команды
Верона
Антуан Бернед
Статистика
€ 3,50 млн
Антуан Бернед - статистика
Верона
26 мая 1999 (27), Париж
#24 | Полузащитник
177 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Верона
2 : 1
20.09.2026
Виченца
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Верона
5 : 0
06.09.2026
Ареццо
1' - 73'
Италия. Серия В, 2 тур
Падова
1 : 1
29.08.2026
Верона
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
Швейцария. Суперлига 2024/2025
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Австрия. Бундеслига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Верона
2 : 1
20.09.2026
Виченца
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Верона
5 : 0
06.09.2026
Ареццо
1' - 73'
Италия. Серия В, 2 тур
Падова
1 : 1
29.08.2026
Верона
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Верона
1 : 2
23.08.2026
Асколи
71' - 90'
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