Италия. Серия В, 2 тур

Италия. Серия В, 3 тур

Был в запасе

Италия. Серия В, 5 тур

Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Швейцария. Суперлига 2024/2025 Швейцария. Суперлига 2023/2024 Австрия. Бундеслига 2022/2023 Австрия. Бундеслига 2021/2022 Австрия. Бундеслига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Австрия. Бундеслига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Австрия. Бундеслига 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019