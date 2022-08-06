Антуан Бернед - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Антуан
|Фамилия
|Бернед
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 мая 1999 (23 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Антуан
|Фамилия
|Бернед
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 мая 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2022
|75' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.08.2022
|64' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)