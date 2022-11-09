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    Антони Каси - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Антони
    Фамилия Каси
    Команда Майнц
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 июля 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Майнц 1:0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 23 тур
    24.02.2023 1' - 85' Майнц 4:0 Боруссия Германия. Бундеслига, 22 тур
    36'
    19.02.2023 1' - 75' Байер 2:3 Майнц Германия. Бундеслига, 21 тур
    26'
    11.02.2023 1' - 90' Майнц 3:1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 20 тур
    04.02.2023 1' - 90' Унион 2:1 Майнц Германия. Бундеслига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Майнц 20 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Майнц (Майнц) 1:0 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    24.02.2023 1' -85' Майнц (Майнц) 4:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    36'
    19.02.2023 1' -75' Байер (Леверкузен) 2:3 Майнц (Майнц)
    26'
    11.02.2023 1' -90' Майнц (Майнц) 3:1 Аугсбург (Аугсбург)
    04.02.2023 1' -90' Унион (Берлин) 2:1 Майнц (Майнц)
    28.01.2023 1' -90' Майнц (Майнц) 5:2 Бохум (Бохум)
    1'
    25.01.2023 1' -80' Майнц (Майнц) 1:2 Боруссия (Дортмунд)
    21.01.2023 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 1:1 Майнц (Майнц)
    13.11.2022 84' -90' Майнц (Майнц) 1:1 Айнтрахт (Франкфурт)
    09.11.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:0 Майнц (Майнц)
    05.11.2022 1' -78' Майнц (Майнц) 0:3 Вольфсбург (Вольфсбург)
    29.10.2022 1' -90' Бавария (Мюнхен) 6:2 Майнц (Майнц)
    21.10.2022 1' -90' Майнц (Майнц) 5:0 Кельн (Кельн)
    15.10.2022 76' -90' Вердер (Бремен) 0:2 Майнц (Майнц)
    08.10.2022 1' -90' Майнц (Майнц) 1:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    01.10.2022 1' -90' Фрайбург (Фрайбург) 2:1 Майнц (Майнц)
    16.09.2022 55' -90' Майнц (Майнц) 1:1 Герта (Берлин)
    90'
    10.09.2022 75' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 4:1 Майнц (Майнц)
    04.09.2022 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 0:1 Майнц (Майнц)
    27.08.2022 73' -90' Майнц (Майнц) 0:3 Байер (Леверкузен)
    20.08.2022 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 1:2 Майнц (Майнц)
    14.08.2022 Был в запасе Майнц (Майнц) 0:0 Унион (Берлин)
    06.08.2022 90' -90' Бохум (Бохум) 1:2 Майнц (Майнц)
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