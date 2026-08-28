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Серия А 2026/2027
Команды
Венеция
Тома Башич
Статистика
€ 3 млн
Тома Башич - статистика
Венеция
25 ноября 1996 (29), Загреб
#26 | Полузащитник
189 см
Хорватия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 0
28.08.2026
Венеция
1' - 65'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
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Лига Европы 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Венеция
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 0
28.08.2026
Венеция
1' - 65'
Италия. Серия А, 1 тур
Венеция
0 : 2
23.08.2026
Лечче
1' - 85'
76'
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