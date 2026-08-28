Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Лига наций 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Франция. Лига 1 2019/2020 Франция. Лига 1 2018/2019