Антони Расьоппи - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Расьоппи
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|31 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Расьоппи
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|31 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
(3:1)п
|Янг Бойз (Берн)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|11.08.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|КуПС (Купио)
|04.08.2022
|Был в запасе
|КуПС (Купио)
|0:2
|Янг Бойз (Берн)
|28.07.2022
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Лиепая (Лиепая)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Лиепая (Лиепая)
|0:1
|Янг Бойз (Берн)