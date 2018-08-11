Артон Зекай - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Артон
|Фамилия
|Зекай
|Команда
|Лилль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Артон
|Фамилия
|Зекай
|Команда
|Лилль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2018
|90' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Ренн (Ренн)