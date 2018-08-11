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    Артон Зекай - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Артон
    Фамилия Зекай
    Команда Лилль
    Состав Молодежный
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 апреля 2000 (22 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2018 90' -90' Лилль (Лилль) 3:1 Ренн (Ренн)
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