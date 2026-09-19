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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Хартс
Ян Дханда
Статистика
€ 400 тыс
Ян Дханда - статистика
Хартс
14 декабря 1998 (27)
#31 | Полузащитник
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Килмарнок
1 : 1
19.09.2026
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Фалкирк
2 : 1
15.09.2026
Хартс
1' - 90'
35'
Статистика по турнирам
Шотландия. Премьер-лига 2026/2027
Шотландия. Премьер-лига 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Шотландия. Премьер-лига 2024/2025
Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
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Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хартс
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Килмарнок
1 : 1
19.09.2026
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Фалкирк
2 : 1
15.09.2026
Хартс
1' - 90'
35'
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