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€ 300 тыс
Мо Эиса - статистика
Эксетер Сити
12 июля 1994 (32)
#27 | Нападающий
183 см
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Англия. Чемпионшип 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Судан
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
1' - 90'
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Был в запасе
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
1' - 90'
Кубок африканских наций, 1 тур
Алжир
3 : 0
24.12.2025
Судан
1' - 67'
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