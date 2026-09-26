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Колчестер Юнайтед
Берили Лубала
Статистика
€ 250 тыс
Берили Лубала - статистика
Колчестер Юнайтед
8 января 1998 (28)
#15 | Полузащитник
177 см
ДР Конго
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 8 тур
Шрусбери Таун
1 : 1
26.09.2026
Колчестер Юнайтед
Был в запасе
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2025/2026
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Англия. Кубок лиги 2024/2025
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Англия. Чемпионшип 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиком Уондерерс
2
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Престон
0 : 0
08.02.2025
Уиком Уондерерс
1' - 120'
Англия. Кубок, 3 раунд
Уиком Уондерерс
2 : 0
10.01.2025
Портсмут
1' - 87'
Англия. Кубок, 1 раунд
Уиком Уондерерс
3 : 2
02.11.2024
Йорк Сити
1' - 82'
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