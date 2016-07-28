Статистика по турнирам

Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Франция. Кубок лиги 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Франция. Лига 1 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Франция. Лига 1 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Суперкубок Франции 2011 Франция. Лига 1 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Россия. Премьер-лига 2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Франция. Лига 1 2007/2008