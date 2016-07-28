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Марко Баша
Статистика
Марко Баша - статистика
Завершил карьеру
29 декабря 1982 (43), Трстеник
#25 | Защитник
190 см | 89 кг
Черногория
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Суперкубок Франции 2011
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лилль
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Лилль
1 : 1
28.07.2016
Габала
1' - 90'
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