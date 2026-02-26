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Франция. Лига 2
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Клермон
Анди Пельмар
Статистика
€ 2 млн
Анди Пельмар - статистика
Клермон
12 марта 2000 (26), Ницца
#3 | Защитник
178 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ягеллония
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1/16 финала
Фиорентина
2 : 4
26.02.2026
Ягеллония
1' - 120'
118'
Лига конференций, 1/16 финала
Ягеллония
0 : 3
19.02.2026
Фиорентина
1' - 90'
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