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Франция. Лига 2
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Нант
Игнатиус Ганаго
Статистика
€ 2 млн
Игнатиус Ганаго - статистика
Нант
16 февраля 1999 (27), Дуала
#37 | Нападающий
176 см
Камерун
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Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Булонь
1 : 2
19.09.2026
Нант
1' - 83'
49'
Франция. Лига 2, 6 тур
Сошо
1 : 0
12.09.2026
Нант
60' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Нант
1 : 0
07.09.2026
Нанси
71' - 90'
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Франция. Лига 1 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 7 тур
Булонь
1 : 2
19.09.2026
Нант
1' - 83'
49'
Франция. Лига 2, 6 тур
Сошо
1 : 0
12.09.2026
Нант
60' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Нант
1 : 0
07.09.2026
Нанси
71' - 90'
Франция. Лига 2, 2 тур
Лаваль
2 : 1
14.08.2026
Нант
1' - 62'
62'
Франция. Лига 2, 1 тур
Нант
0 : 1
08.08.2026
Ред Стар
1' - 90'
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