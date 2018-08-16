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Бесир Демири
Статистика
Бесир Демири - статистика
Завершил карьеру
1 августа 1994 (32), Скопье
#23 | Защитник
176 см
Северная Македония
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Украина. Плей-офф 2018/2019
Украина. Премьер-лига 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Украина. Плей-офф 2017/2018
Украина. Премьер-лига 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мариуполь
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Бордо
2 : 1
16.08.2018
Мариуполь
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Мариуполь
1 : 3
09.08.2018
Бордо
1' - 90'
81'
Лига Европы, 2 раунд
Мариуполь
2 : 1
02.08.2018
Юргорден
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Юргорден
1 : 1
26.07.2018
Мариуполь
1' - 90'
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