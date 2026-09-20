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Греция. Суперлига
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Панатинаикос
Рик ван Дронгелен
Статистика
€ 6 млн
Рик ван Дронгелен - статистика
Панатинаикос
20 декабря 1998 (27)
#55 | Защитник
185 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Каламата
0 : 1
20.09.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
3 : 0
13.09.2026
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
3 : 1
10.09.2026
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Левадиакос
0 : 2
31.08.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Градец-Кралове
1 : 2
27.08.2026
Панатинаикос
1' - 120'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
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Германия. Кубок 2019/2020
Германия. Кубок 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Панатинаикос
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Каламата
0 : 1
20.09.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
3 : 0
13.09.2026
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
3 : 1
10.09.2026
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Левадиакос
0 : 2
31.08.2026
Панатинаикос
1' - 90'
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