Робин Кох - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Робин
|Фамилия
|Кох
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кайзерслаутерн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|192
|Вес
|85
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Робин
|Фамилия
|Кох
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кайзерслаутерн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|192
|Вес
|85
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Челси
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Фулхэм
|2:0
|Лидс
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 90'
|Лидс
|1:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Эвертон
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Лидс
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|08.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|2:2
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2022
|46' -90'
|Лидс (Лидс)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)