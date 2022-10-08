Кристоффер Айер - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Кристоффер
|Фамилия
|Айер
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 16,00
млн
|Имя
|Кристоффер
|Фамилия
|Айер
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|196
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Был в запасе
|Брентфорд
|1:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|1:1
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Брентфорд
|3:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|11.02.2023
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|3:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|22.01.2023
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|0:0
|Брентфорд (Лондон)
|14.01.2023
|1' -82'
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Борнмут (Борнмут)
|29.10.2022
|1' -83'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|23.10.2022
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|4:0
|Брентфорд (Лондон)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|0:0
|Челси (Лондон)
|14.10.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|08.10.2022
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|5:1
|Брентфорд (Лондон)
|01.10.2022
|1' -61'
|Борнмут (Борнмут)
|0:0
|Брентфорд (Лондон)
|18.09.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|0:3
|Арсенал (Лондон)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|5:2
|Лидс (Лидс)