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    Кристоффер Айер - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Кристоффер
    Фамилия Айер
    Команда Брентфорд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 апреля 1998 (24 года)
    Рост 196
    Стоимость:
    € 16,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 Был в запасе Брентфорд 1:1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 90' Арсенал 1:1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 Был в запасе Брентфорд 3:0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
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