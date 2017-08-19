Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Борха Лассо - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Борха
    Фамилия Лассо
    Команда Тенерифе
    Состав Основной
    Родной город Севилья
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 января 1994 (29 лет)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.08.2017 1' -54' Севилья (Севилья) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    • Читайте нас: 
    11