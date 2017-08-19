Борха Лассо - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Борха
|Фамилия
|Лассо
|Команда
|Тенерифе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 1994 (29 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Борха
|Фамилия
|Лассо
|Команда
|Тенерифе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 1994 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.08.2017
|1' -54'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)