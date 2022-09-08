Пере Понс - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Пере
|Фамилия
|Понс
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Пере
|Фамилия
|Понс
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|27.10.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:3
|Динамо (Киев)
|13.10.2022
|75' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Фенербахче (Стамбул)
|90'
|06.10.2022
|80' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|АЕК (Ларнака)
|15.09.2022
|1' -73'
|Динамо (Киев)
|0:1
|АЕК (Ларнака)
|63'
|08.09.2022
|79' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Ренн (Ренн)