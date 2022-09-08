Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пере Понс - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Пере
    Фамилия Понс
    Команда Алавес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 1:1 АЕК (Ларнака)
    27.10.2022 1' -90' АЕК (Ларнака) 3:3 Динамо (Киев)
    13.10.2022 75' -90' АЕК (Ларнака) 1:2 Фенербахче (Стамбул)
    90'
    06.10.2022 80' -90' Фенербахче (Стамбул) 2:0 АЕК (Ларнака)
    15.09.2022 1' -73' Динамо (Киев) 0:1 АЕК (Ларнака)
    63'
    08.09.2022 79' -90' АЕК (Ларнака) 1:2 Ренн (Ренн)
    • Читайте нас: 
    11