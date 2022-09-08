Гильермо Марипан - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Гильермо
|Фамилия
|Марипан
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|193
|Вес
|80
Стоимость:
€ 13,00
млн
|Имя
|Гильермо
|Фамилия
|Марипан
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|193
|Вес
|80
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|1' - 90'
|Байер
|2:3
|Монако
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|84'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Клермон
|0:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 22 тур
|3'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2023
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Монако (Монако)
|84'
|03.11.2022
|1' -90'
|Монако (Монако)
|4:1
|Црвена Звезда (Белград)
|27.10.2022
|1' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|1:1
|Монако (Монако)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|4:0
|Монако (Монако)
|06.10.2022
|65' -90'
|Монако (Монако)
|3:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|08.09.2022
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|0:1
|Монако (Монако)