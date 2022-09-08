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    Гильермо Марипан - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Гильермо
    Фамилия Марипан
    Команда Монако
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 мая 1994 (28 лет)
    Рост 193
    Вес 80
    Стоимость:
    € 13,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.02.2023 1' - 90' Байер 2:3 Монако Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    84'
    11.02.2023 1' - 90' Монако 3:1 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 1' - 90' Клермон 0:2 Монако Франция. Лига 1, 22 тур
    3'
    Статистика по турнирам
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