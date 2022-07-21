Давид фон Бальмус - статистика
#26 | Вратарь
|Имя
|Давид
|Фамилия
|фон Бальмус
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Давид
|Фамилия
|фон Бальмус
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -125'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
(3:1)п
|Янг Бойз (Берн)
|18.08.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|КуПС (Купио)
|04.08.2022
|1' -90'
|КуПС (Купио)
|0:2
|Янг Бойз (Берн)
|28.07.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Лиепая (Лиепая)
|21.07.2022
|1' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|0:1
|Янг Бойз (Берн)