Кристиан Фасснахт - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Фасснахт
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цюрих
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Фасснахт
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цюрих
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Винтертур
|1:1
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|74'
|25.02.2023
|78' - 90'
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|84'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|12.02.2023
|1' - 78'
|Янг Бойз
|5:1
|Санкт-Галлен
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|62' 17'
|05.02.2023
|1' - 65'
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 19 тур
|31'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Лиепая (Лиепая)
|21.07.2022
|1' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|0:1
|Янг Бойз (Берн)
|73'