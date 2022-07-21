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    Кристиан Фасснахт - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Кристиан
    Фамилия Фасснахт
    Команда Янг Бойз
    Состав Основной
    Родной город Цюрих
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Вес 74
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Винтертур 1:1 Янг Бойз Швейцария. Суперлига, 23 тур
    74'
    25.02.2023 78' - 90' Цюрих 2:2 Янг Бойз Швейцария. Суперлига, 22 тур
    84'
    18.02.2023 1' - 90' Янг Бойз 1:1 Лугано Швейцария. Суперлига, 21 тур
    12.02.2023 1' - 78' Янг Бойз 5:1 Санкт-Галлен Швейцария. Суперлига, 20 тур
    62' 17'
    05.02.2023 1' - 65' Люцерн 1:1 Янг Бойз Швейцария. Суперлига, 19 тур
    31'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Янг Бойз 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 3:0 Лиепая (Лиепая)
    21.07.2022 1' -90' Лиепая (Лиепая) 0:1 Янг Бойз (Берн)
    73'
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