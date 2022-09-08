Жордан Лотомба - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Жордан
|Фамилия
|Лотомба
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Вес
|67
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Жордан
|Фамилия
|Лотомба
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Вес
|67
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Ницца
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|45'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Монако
|0:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|45'
|10.02.2023
|1' - 90'
|Ницца
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Марсель
|1:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|75' -90'
|Кельн (Кельн)
|2:2
|Ницца (Ницца)
|13.10.2022
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|15.09.2022
|85' -90'
|Партизан (Белград)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|08.09.2022
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|25.08.2022
|120' -125'
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Ницца (Ницца)