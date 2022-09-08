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    Жордан Лотомба - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Жордан
    Фамилия Лотомба
    Команда Ницца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 сентября 1998 (24 года)
    Рост 177
    Вес 67
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Ницца 1:1 Осер Франция. Лига 1, 26 тур
    45'
    26.02.2023 1' - 90' Монако 0:3 Ницца Франция. Лига 1, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    45'
    10.02.2023 1' - 90' Ницца 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 1' - 90' Марсель 1:3 Ницца Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ницца 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 75' -90' Кельн (Кельн) 2:2 Ницца (Ницца)
    13.10.2022 1' -90' Ницца (Ницца) 1:2 Словацко (Угерске-Градиште)
    06.10.2022 Был в запасе Словацко (Угерске-Градиште) 0:1 Ницца (Ницца)
    15.09.2022 85' -90' Партизан (Белград) 1:1 Ницца (Ницца)
    08.09.2022 1' -90' Ницца (Ницца) 1:1 Кельн (Кельн)
    25.08.2022 120' -125' Ницца (Ницца) 2:0 Маккаби (Тель-Авив)
    18.08.2022 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 1:0 Ницца (Ницца)
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