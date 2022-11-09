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    Ришарлисон - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Андраде
    Команда Тоттенхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 мая 1997 (25 лет)
    Рост 179
    Вес 71
    Стоимость:
    € 55,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 84' - 90' Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 1' - 65' Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Англия. Кубок, 1/8 финала
    26.02.2023 1' - 89' Тоттенхэм 2:0 Челси Англия. Премьер-лига, 25 тур
    19.02.2023 1' - 67' Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 24 тур
    14.02.2023 70' - 90' Милан 1:0 Тоттенхэм Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 75' - 90' Лестер 4:1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 23 тур
    05.02.2023 Был в запасе Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 59' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Тоттенхэм (Лондон)
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