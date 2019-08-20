Мамаду Тьям - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Тьям
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|180
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€ 500
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|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Тьям
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Барнсли
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.01.2020
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|2:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|14.12.2019
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|5:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|11.12.2019
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|30.11.2019
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|3:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|23.11.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:2
|Барнсли (Барнсли)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Барнсли (Барнсли)
|15.09.2019
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:2
|Лидс (Лидс)
|31.08.2019
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:0
|Барнсли (Барнсли)
|24.08.2019
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|1:3
|Лутон Таун (Лутон)
|20.08.2019
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:0
|Барнсли (Барнсли)
|17.08.2019
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|10.08.2019
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:0
|Барнсли (Барнсли)
|03.08.2019
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|1:0
|Фулхэм (Лондон)