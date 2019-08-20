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    Мамаду Тьям - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Мамаду
    Фамилия Тьям
    Команда Остенде
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 марта 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Барнсли 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.01.2020 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 2:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    14.12.2019 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 5:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    11.12.2019 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 1:1 Рединг (Рединг)
    30.11.2019 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 3:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    23.11.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 3:2 Барнсли (Барнсли)
    21.09.2019 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Барнсли (Барнсли)
    15.09.2019 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:2 Лидс (Лидс)
    31.08.2019 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:0 Барнсли (Барнсли)
    24.08.2019 1' -90' Барнсли (Барнсли) 1:3 Лутон Таун (Лутон)
    20.08.2019 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:0 Барнсли (Барнсли)
    17.08.2019 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:0 Чарльтон (Чарльтон)
    10.08.2019 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:0 Барнсли (Барнсли)
    03.08.2019 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 1:0 Фулхэм (Лондон)
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