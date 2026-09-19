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Атромитос
Самуэль Мутуссами
Статистика
€ 1,20 млн
Самуэль Мутуссами - статистика
Атромитос
12 августа 1996 (30)
#8 | Полузащитник
174 см | 61 кг
ДР Конго | Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
19.09.2026
Кифисиас
1' - 90'
75'
39'
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 1
06.09.2026
Каламата
1' - 90'
1'
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
1 : 2
30.08.2026
ПАОК
1' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Франция. Лига 1 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атромитос
4
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
19.09.2026
Кифисиас
1' - 90'
75'
39'
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 1
06.09.2026
Каламата
1' - 90'
1'
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
1 : 2
30.08.2026
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.08.2026
Атромитос
1' - 90'
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