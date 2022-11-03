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    Самуэль Мутуссами - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Самуэль
    Фамилия Мутуссами
    Команда Нант
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 августа 1996 (26 лет)
    Рост 174
    Вес 61
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' ПСЖ 4:2 Нант Франция. Лига 1, 26 тур
    01.03.2023 1' - 90' Нант 2:1 Ланс Франция. Кубок, 1/4 финала
    26.02.2023 1' - 84' Нант 0:1 Ренн Франция. Лига 1, 25 тур
    23.02.2023 46' - 90' Нант 0:3 Ювентус Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 63' Ланс 3:1 Нант Франция. Лига 1, 24 тур
    16.02.2023 1' - 90' Ювентус 1:1 Нант Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 90' Нант 1:0 Лорьян Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 80' - 90' Анжер 1:2
    (2:4)п         		Нант Франция. Кубок, 1/8 финала
    05.02.2023 1' - 90' Аяччо 0:2 Нант Франция. Лига 1, 22 тур
    64'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нант 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 46' -90' Нант (Нант) 0:3 Ювентус (Турин)
    16.02.2023 1' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Нант (Нант)
    03.11.2022 1' -73' Олимпиакос (Пирей) 0:2 Нант (Нант)
    68'
    27.10.2022 1' -78' Нант (Нант) 2:1 Карабах (Агдам)
    13.10.2022 81' -90' Нант (Нант) 0:4 Фрайбург (Фрайбург)
    06.10.2022 1' -90' Фрайбург (Фрайбург) 2:0 Нант (Нант)
    15.09.2022 1' -76' Карабах (Агдам) 3:0 Нант (Нант)
    08.09.2022 1' -70' Нант (Нант) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
    50'
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