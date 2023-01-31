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    Николя Коцца - статистика

    #8 | Защитник
    Имя Николя
    Фамилия Коцца
    Команда Вольфсбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 января 1999 (24 года)
    Рост 178
    Вес 72
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Вольфсбург 0:0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 23 тур
    25.02.2023 Был в запасе Кельн 0:2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 22 тур
    10.02.2023 Был в запасе Шальке-04 0:0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 20 тур
    05.02.2023 Был в запасе Вольфсбург 2:4 Бавария Германия. Бундеслига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вольфсбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2023 84' -90' Унион (Берлин) 2:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
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