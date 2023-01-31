Николя Коцца - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Николя
|Фамилия
|Коцца
|Команда
|Вольфсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 1999 (24 года)
|Рост
|178
|Вес
|72
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Николя
|Фамилия
|Коцца
|Команда
|Вольфсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 января 1999 (24 года)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Вольфсбург
|0:0
|Айнтрахт
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Кельн
|0:2
|Вольфсбург
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Шальке-04
|0:0
|Вольфсбург
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Вольфсбург
|2:4
|Бавария
|Германия. Бундеслига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|84' -90'
|Унион (Берлин)
|2:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)