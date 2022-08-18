Педру Ребошу - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Педру
|Фамилия
|Ребошу
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1995 (28 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 1,40
млн
|Имя
|Педру
|Фамилия
|Ребошу
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1995 (28 лет)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 90'
|Лех
|1:0
|Буде-Глимт
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|13
|0
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -90'
|Лех (Познань)
|1:0
|Буде-Глимт (Буде)
|16.02.2023
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|0:0
|Лех (Познань)
|03.11.2022
|1' -90'
|Лех (Познань)
|3:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Лех (Познань)
|70'
|13.10.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|06.10.2022
|32' -90'
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.09.2022
|1' -46'
|Лех (Познань)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|35'
|08.09.2022
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:3
|Лех (Познань)
|25.08.2022
|1' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:1
|Лех (Познань)
|18.08.2022
|1' -90'
|Лех (Познань)
|2:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|66'
|11.08.2022
|1' -101'
|Лех (Познань)
|4:1
|Викингур (Рейкьявик)
|04.08.2022
|1' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|1:0
|Лех (Познань)
|88'
|28.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Батуми)
|1:1
|Лех (Познань)
|21.07.2022
|1' -88'
|Лех (Познань)
|5:0
|Динамо (Батуми)
|10'