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Греция. Суперлига
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Арис
Омар Ричардс
Статистика
€ 2 млн
Омар Ричардс - статистика
Арис
15 февраля 1998 (28)
#3 | Защитник
Англия
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Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
1' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
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Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
1' - 90'
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