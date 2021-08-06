Дэвид Брукс - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Брукс
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Вес
|62
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Брукс
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|7
|1
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.2021
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|2:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|29.09.2021
|1' -69'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:0
|Борнмут (Борнмут)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|2:1
|Лутон Таун (Лутон)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Борнмут (Борнмут)
|14.09.2021
|1' -61'
|Борнмут (Борнмут)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|45'
|11.09.2021
|1' -70'
|Борнмут (Борнмут)
|3:0
|Барнсли (Барнсли)
|28.08.2021
|1' -88'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Борнмут (Борнмут)
|21.08.2021
|1' -89'
|Борнмут (Борнмут)
|2:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|14.08.2021
|1' -60'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Борнмут (Борнмут)
|28' 35' 60'
|06.08.2021
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|2:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)