Эйден О'Брайен - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Эйден
|Фамилия
|О'Брайен
|Команда
|Сандерленд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|180
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|Имя
|Эйден
|Фамилия
|О'Брайен
|Команда
|Сандерленд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|7
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.02.2020
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|26.02.2020
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|22.02.2020
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|15.02.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|12.02.2020
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)
|09.02.2020
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.02.2020
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|28.01.2020
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|3:2
|Миллуолл (Лондон)
|18.01.2020
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Рединг (Рединг)
|29.12.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|8'
|21.12.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:2
|Барнсли (Барнсли)
|85'
|14.12.2019
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|10.12.2019
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|06.12.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|90'
|30.11.2019
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|26.11.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:2
|Уиган Атлетик (Уиган)
|23.11.2019
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|09.11.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|02.11.2019
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|26.10.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.10.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|19.10.2019
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|3:2
|Миллуолл (Лондон)
|05.10.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Лидс (Лидс)
|02.10.2019
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|28.09.2019
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|14.09.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|31.08.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|24.08.2019
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|10'
|21.08.2019
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|4:0
|Миллуолл (Лондон)
|17.08.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|10.08.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|03.08.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Престон (Престон)