Шон Уилльямс - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Уилльямс
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Уилльямс
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гиллинхэм
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|1' -74'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|08.11.2022
|1' -64'
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
(5:6)п
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)