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    Шон Уилльямс - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Шон
    Фамилия Уилльямс
    Команда Гиллинхэм
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 октября 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гиллинхэм 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2022 1' -74' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:0 Гиллинхэм (Гиллинхэм)
    08.11.2022 1' -64' Брентфорд (Лондон) 1:2
    (5:6)п    		 Гиллинхэм (Гиллинхэм)
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