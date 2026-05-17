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Серия А 2026/2027
Команды
Дженоа
Калеб Экубан
Статистика
€ 1,20 млн
Калеб Экубан - статистика
Дженоа
23 марта 1994 (32)
#18 | Нападающий
182 см
Гана
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
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Турция. Суперлига 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
30
4
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
1 : 2
17.05.2026
Милан
85' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
0 : 0
10.05.2026
Дженоа
58' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
0 : 0
02.05.2026
Дженоа
56' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2 : 1
12.04.2026
Сассуоло
55' - 90'
84'
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2 : 0
06.04.2026
Дженоа
66' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0 : 2
20.03.2026
Удинезе
72' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
0 : 2
15.03.2026
Дженоа
1' - 59'
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
2 : 1
08.03.2026
Рома
1' - 75'
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
2 : 0
28.02.2026
Дженоа
60' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
3 : 0
22.02.2026
Торино
1' - 65'
40'
Италия. Серия А, 25 тур
Кремонезе
0 : 0
15.02.2026
Дженоа
60' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
2 : 3
07.02.2026
Наполи
64' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3 : 2
30.01.2026
Дженоа
80' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
3 : 2
25.01.2026
Болонья
73' - 90'
78'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1 : 1
03.01.2026
Пиза
76' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
3 : 1
29.12.2025
Дженоа
1' - 59'
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
0 : 1
21.12.2025
Аталанта
1' - 67'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1 : 2
14.12.2025
Интер
58' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
1 : 2
08.12.2025
Дженоа
63' - 90'
83'
Италия. Серия А, 13 тур
Дженоа
2 : 1
29.11.2025
Верона
67' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
3 : 3
22.11.2025
Дженоа
78' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
2 : 2
09.11.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
1 : 2
03.11.2025
Дженоа
68' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
0 : 2
29.10.2025
Кремонезе
53' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
2 : 1
26.10.2025
Дженоа
61' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
0 : 0
19.10.2025
Парма
1' - 66'
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2 : 1
05.10.2025
Дженоа
61' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0 : 3
29.09.2025
Лацио
69' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
2 : 1
20.09.2025
Дженоа
53' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Комо
1 : 1
15.09.2025
Дженоа
71' - 90'
90'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
0 : 1
31.08.2025
Ювентус
78' - 90'
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