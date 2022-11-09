Рейсс Нелсон - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Рейсс
|Фамилия
|Нелсон
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Рейсс
|Фамилия
|Нелсон
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|69' - 90'
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|90' 70'
|18.02.2023
|Был в запасе
|Астон Вилла
|2:4
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|1:3
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 12 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|20'