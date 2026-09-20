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Нидерланды. Эредивизие
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Фейеноорд
Рис Нелсон
Статистика
€ 8 млн
Рис Нелсон - статистика
Фейеноорд
10 декабря 1999 (26), Лондон
#17 | Нападающий
175 см
Англия
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Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Фейеноорд
5 : 0
20.09.2026
Утрехт
78' - 90'
Статистика по турнирам
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
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Суперкубок Англии 2017
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Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Фейеноорд
5 : 0
20.09.2026
Утрехт
78' - 90'
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