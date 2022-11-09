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    Рейсс Нелсон - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Рейсс
    Фамилия Нелсон
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 декабря 1999 (23 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 69' - 90' Арсенал 3:2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 26 тур
    90' 70'
    18.02.2023 Был в запасе Астон Вилла 2:4 Арсенал Англия. Премьер-лига, 24 тур
    15.02.2023 Был в запасе Арсенал 1:3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 12 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 1:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
    20'
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