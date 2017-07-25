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    Патито Родригес - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Патито
    Фамилия Родригес
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Кильмес
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 мая 1990 (32 года)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.07.2017 70' -90' АЕК (Афины) 0:2 ЦСКА (Москва)
    90'
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