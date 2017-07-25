Патито Родригес - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Патито
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кильмес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 мая 1990 (32 года)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Патито
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кильмес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 мая 1990 (32 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.07.2017
|70' -90'
|АЕК (Афины)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|90'