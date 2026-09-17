Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Акрон
Вячеслав Бардыбахин
Статистика
€ 750 тыс
Вячеслав Бардыбахин - статистика
Акрон
25 мая 2002 (24), Тюмень
#13 | Защитник
178 см | 70 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон
2 : 0
17.09.2026
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
1 : 1
13.09.2026
Акрон
1' - 90'
13'
61'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Оренбург
2 : 2
06.09.2026
Акрон
1' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
0 : 0
01.09.2026
Локомотив
46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Акрон
2 : 2
28.08.2026
ЦСКА
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Россия. PARI Первая лига 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Россия. Первая лига 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Россия. Первая лига 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Акрон
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
0 : 0
01.09.2026
Локомотив
46' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
ЦСКА
0 : 1
18.08.2026
Акрон
Был в запасе
Россия. Кубок, 1 тур
Акрон
0 : 4
04.08.2026
Ростов
1' - 46'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
4
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
2
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Дзюбу пригласили в российский клуб: «Пускай приезжает!»
10:56
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+