Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Артем Гюрджан - статистика

Енисей
6 июля 2000 (26)
#22 | Защитник
Армения
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Челябинск
0 : 1
26.09.2026
Енисей
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
77' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Ротор
4 : 0
13.09.2026
Енисей
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Енисей
0 : 2
05.09.2026
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Енисей
0 : 0
30.08.2026
Шинник
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Енисей
7
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Челябинск
0 : 1
26.09.2026
Енисей
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
77' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Ротор
4 : 0
13.09.2026
Енисей
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Енисей
0 : 2
05.09.2026
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Енисей
0 : 0
30.08.2026
Шинник
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Уфа
3 : 1
23.08.2026
Енисей
1' - 90'
90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Енисей
2 : 2
15.08.2026
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Енисей
0 : 0
08.08.2026
Текстильщик
1' - 90'
90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Спартак К
2 : 2
01.08.2026
Енисей
81' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Енисей
4 : 1
26.07.2026
Велес
75' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Волга
1 : 2
11.07.2026
Енисей
66' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
4
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
2
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Дзюбу пригласили в российский клуб: «Пускай приезжает!»
10:56
1
ВидеоДжорджина встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси
10:07
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+